Woodward-Granger releases second semester middle, high school honor rolls

COURTESY OF WOODWARD-GRANGER COMMUNITY SCHOOL DISTRICT

Special to the Chief

Woodward-Granger has released the second semester honor rolls for the middle and high schools. Students named to the honor rolls have achieved a GPA of 3.5-4.0.

** Denotes 4.0 GPA.

6th Grade Honor Roll

Chaz Acton, Logan Bogardus, **Brynn Burns, Samuel Casey, Gage Clater, Gillian Clater, Andrew David, Michael Derner, **Ethan Faughan, Calianna Fenceroy, **Cooper Finestead, Nathan Fitch, Lucy Fleschner, Kyra Foote, Rosamae Gould, Lia Greenough, Cale Hansen, **Kendyl Hanson, Ashton Hodges, **Madeline Johnson, Charlotte Klocke, Treyton Kuhl, Michael Kundel, Amanda Meston, Claire Modracek, Clayton Noah, Vance Nyborg, **Adelyn Nygaard, Gabriella Osmundson, Heston Parkinson, Shelby Peterson, Aleah Saak, Alena Schaack, Aubrii Simmer, Ella Tague, **Madalyn Weaver

7th Grade Honor Roll

Marena Backous, Macy Behrens, Mallory Berg, Brayden Besch, Samuel Buckman, Sunshine Casey, Ellie Claussen, McKinlee Davis, Gianna Fuson, Maileigh Genkinger, **Olivia Grell, Jill Jesse, Olivia Lantz, Annika Larsson, Karley Limoges, **Maddison Martin, Kelsey Moats, Brielle Moore, Harper Moran, Shelby Mullins, Tanner Paustian, **Zoe Petersen, Regan Petry, Mallory Polito, Madelyn Rauterkus, Callie Reber, Maya Reinking, Olivia Scarlett, Reese Schepler, Francis Smeltzer, Hayden Thomas, Brooklynn Thompson, Jake Uhlman

8th Grade Honor Roll

**Jaidyn Achenbach, Payton Archer, Aubriana Bartelson, Haylee Bedwell, Taijen Boehler, Isabelle Bunston, Colt Casey, Joseph Casey, Ethan Dunlavey, Owen Dunlavey, **Eva Fleshner, Tobias Ford, Harrison Genkinger, Arabella Hanson, Dylan Hockenson, Haley Hollingsworth, Charissa Klocke, Addison Lego, James Leighton, Lilly Lovell, Kane Mahler-Moreno, **Riley McCaulley, Sophie Moore, Andrea Nardini, Zoey Osmundson, Ethan Pommrehn, Oscar Potter, Vincent Sebastian, Grace Sharr, Wiley Sharr, Kaleb Smith, Abigail Van Gundy, Joel Van Weelden, Alexandria Wendzel, Brody Worley, **Talia Wright, Alexander Younts

9th Grade Honor Roll

Emma Agan, **Alexis Bogardus, Jocelyn Bowlsby, Avery Finestead, Jayden Graham, Keilayla Gregory, Boden Greiner, Joie Lantz, Tabor Lettow, **Katherine Meusburger, Hannah Parkinson, CJ Petersen, Grant Polito, Ava Reinking, **Lauren Rodgers, Madison Rodgers, **Sophie Smith, **Jada Tague, Sidney Trees, Anna Weaver, Gretta Yingst, **Sadie York

10th Grade Honor Roll

**Ella Bearbower, McKenna Carroll, Molly Cue, **Caelan Daniels, **Elizabeth Grell, Gabby Griffin, Nikki Halferty, Garrett Hansen, Kairi Hanson, **Cela Hill, Madison Hiner, Jacob Hultman, Bryan Jesse, Ethan Jones, **Cadence Klocke, **Danika Leueuberger, Dillon Limoges, Sterling Parkinson, Oliver Potter, Claire Praska, Tanner

Ramsey, Nicholas Rees, Abigail Rosen, Jaden Schmitt, Samuel Sejnoha, Georgia Simmons, Avery Smith, Samantha Smith, Madeline Sus, **Sophia Thomas, Brock Tiernan, Aiden Topalovich, Blake Tuel, Gabrielle Younts

11th Grade Honor Roll

**Jenna Achenbach, Elijah Bell, Landon Bogardus, Kiley Brandsfield, Natalie Castro, Kara Crouse, Gracelyn Deputy, Mason Dorenkamp, Kolby Fogarty, Kailey Galbraith, Gretta Hansen, Gavyn Heuton, **Joshua Hultman, Benjamin Jesse, Elleana Meier, Ethan Moats, Carter Moran, Brody Nardini, Alexandra Orr, Kayla Palan, Dane Polich, Madison Schuler, Lilly J. Smith, Lily A. Smith, Marissa Trees, **Carsten Wright

12th Grade Honor Roll

Brayten Ashman, Kaydee Bennett, Elena Bortot, Klare Brittain, **Taylor Buckman, Donald David, **Paden Drake, **Makenzie Dresback, **Katherine Grell, **Sydney Grell, Lucas Hansen, **Chloe Houge, Cole James, **Rian Jamison, Brayden King, Kylie Limoges, Macy Lisle, Madisyn Mann, Devon McNear, Jack Meusburger, Nathan Moser, Shakhzod Shodiev, Rebecca Siems, **Kaitlyn Smith, Samantha Volz, Austin Ziegenmeyer