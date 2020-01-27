Monday

Jan 27, 2020 at 4:43 PM Jan 27, 2020 at 4:44 PM


Lottery Drawings for Monday, Jan. 27, 2020.

Iowa

Midday

Pick 3: 2-1-3

Pick 4: 5-1-1-1

Illinois

Midday

Pick Three: 2-9-6 Fireball: 2

Pick Four: 9-8-2-9 Fireball: 4

LuckyDay: 21-23-24-40-44

Missouri

Midday

Pick 3: 6-6-6

Pick 4: 9-8-0-0

Evening drawings will be in Wednesday's newspaper.

Lottery Drawings for Sunday, Jan. 16, 2020.

Iowa

Midday

Pick 3: 9-6-4

Pick 4: 0-8-9-1

Evening

Pick 3: 2-7-4

Pick 4: 5-6-1-4

Illinois

Midday

Pick Three: 6-6-3 Fireball: 7

Pick Four: 3-3-6-1 Fireball: 6

LuckyDay: 10-24-30-43-44

Evening

Pick Three: 0-5-5 Fireball: 3

Pick Four: 8-5-3-7 Fireball: 4

Lucky Day: 14-16-19-20-31

Missouri

Midday

Pick 3: 0-5-7

Pick 4: 7-6-8-8

Evening

Pick 3: 6-0-3

Pick 4: 6-4-0-8

Show Me Cash: 2-10-15-20-29

Lottery Drawings for Saturday, Jan. 25, 2020.

Iowa

Evening

Pick 3: 0-5-6

Pick 4: 9-6-4-7

Lotto America: 16-20-22-23-47

Star Ball: 6

All Star Bonus: 4

Illinois

Evening

Pick Three: 3-1-6 Fireball: 6

Pick Four: 8-0-7-8 Fireball: 0

Lucky Day: 12-14-16-19-38

Lotto: 1-7-13-26-41-42

Extra Shot: 9

Missouri

Evening

Pick 3: -9-9-1

Pick 4: 8-0-2-3

Show Me Cash: 2-10-15-20-29

Lotto: 3-24-26-36-39-44

Powerball

2-9-17-36-67

Powerball: 18

Powerplay: 2