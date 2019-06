Perry Elementary announced the final Bluejay Leaders for the 2018-19 school year. Bluejay Leaders are selected each month by their teachers for displaying respectful, responsible and safe behaviors at school.

Kindergarten: Drew Adair, Norman Perez, Brandon Reyes, Anthony Cregeen, Grady Durbin, Aurora Sheehy, Brielle Nath, Serenity Ramirez, Zemarie Ortiz, Ryan Hinders, Emiliano Recinos, Caroline Medina, Afton Meyers, Franklin Jub Coc, Houston Escalante, Josh Sanchez, Alana Mintun, Lucas Garcia, Ayden Bahtagic, Dylan Yaeggy, Haley Perla, Connor James, Alexander Sanchez and King Lira.

First Grade: Carley Ketelsen, Ruben Torres, Zack Anliker, Carson Myers, Santiago Ramirez, Natalie Lilley, Claire Nelson, Emma Mills, Kathy Lam, Ayiden Daniels, Ayden Laws, Vincent Friedrichsen, Jaylea Pittman, Natalie Whiton, Jackson Brocka and Bella Loera.

Second Grade: Adoni Silva, Genesis Navarro, Jessica Hidalgo, Cameron Lauer, Faith Murphy, Axel Ramirez, Sophia Summerson, Carolina Corcuera, Genesis Lopez, Adrian Muro, Karen Vargas, Sarahi Chavez, Ayleen Tamez, Lenny Ochoa, Guthrie Wilson, Keiri Ramirez, Kevin Aguilar, Aiden Hibbert, Katia Clemente Salazar and Andre Ordonez-Jimenez.

Third Grade: Justin Orellana, Yoshi Ortega, Everwin Htoo, Evin Tlaceca, Ellie Guzman, Walter Fuentes-Gavidia, J.J. Carrillo, Isabella Hernandez, Eli Ballard, Ramses Perez, Jesus Salazar, Sean Franzini, Harper Peterson, Angel Pulido, Lucas Gray, Faith Dolph, Samrawit Tewelde and Khloe Brock.

Fourth Grade: Cohen Galivan, Lily Johnson-Killmer, Genesis Gonzalez, Lane Graham, Caden Hegstrom, Eli Kenworthy, Phillip Gray, Noe Flores, Rosa Pineda, Townes Wilson, Kimberly Salgado, Aylin Lopez, Lily Myers, Noah Goodman, Jordan Martinez, Amber Carmichael and Zaden Miller.

Fifth Grade: Alexandra Mills, Valeria Medina, Delilah Riquelme, Cheyenne Milbourn, Alex Fallis, Litzi Rosas, Cody Milbourn, Gabriel Jaimes, Teresa Romero-Alas, Elsie Aguilar, Parker Kercheval, Tyler Thompson, Austin Nelson, Jerson Vargas, Ximena Calderon, Yamilet Gonzalez, Maria Valdez, Charity Parnell, Mosses Calderon, Landon Grant, Reagan Baldwin and Carlos Martinez.