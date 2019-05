Nevada High School has released the term three honor rolls; those named to these rolls are as follows:

Gold Honor Roll (4.00 GPA): 12th grade - Lesly Abarca-Valladares, Anthony Adelmund, Andrew Barloon, Jade Bleeker, Riley Bremer, James Carsrud, Thomas Crawford, Joanna Ferguson, Amanda Fortmann, Shannon Loney, Mikayla Long, Jacob MacVey, Grayson McKinney, Jacob Sanders, Caitlyn Sharp, Ethan Shawgo, Dylan Sporrer, Jada Stinn, Annette Storvick, Nathan Tanner; 11th grade - Allie Arthur, Erik Bell, Anna Brown, Reagan Chitty, Bailey Crain, Mikayla Deters, Abygail Doty, Keaton Fry, Arthur Hanson, Meredith Harter, Eliana Hornbuckle, Isabelle Humpal-Pash, Amelea Jones, Kody Kruschwitz, Carter Melton, Kacie Rewerts, Benjamin Rima, Luke Schmitz, Aidan Sellberg, Samara Sharp, Alec Sutton, Megan Wessels, Ulrich Wolfe, Christina Wright; 10th grade - Charlie Adams, Mylie Bleeker, Grace Cahill, Taylor Conrad, Erin Coogler, Nora Engstrom, Aubrey Gibson, Ellie Gray, LuCinda Hovar, Bianca Sponseller, Mason Squier; ninth grade - Kylee Beving, Gunnar Dunahoo, Madelynn Dunham, Kayleigh Edmonds, Cael Franzen, Holden Fry, Caleb Gilchrist, Peyton Hanson, Sam Hanson, Shelbi Hazlitt, Samantha Herridge, Benjamin Humpal-Pash, Katelyn Khounsourath, Addison Lemke, Wyatt Lewis, Marissa Lindemann, Lillian Miller, Sarah Miller, Jacob Mumm, Ethan Primrose, Maria Rivera, Kia-Marie VanLoh

White Honor Roll (3.50-3.99 GPA): 12th grade - Samuel Abraham, Kaleb Angell, Dalton Baker, Amanda Borer, Brayden Bottorf, Jack Cahill, Jay Calentine, Kaitlyn Cook, Anthony Ellis, Tyler Hansen, Rebecca Harwell, Connor Hines, Taylor Maiefski, Monica Marco Romero, Frederick Marshall V, Megan Mumm, Jacqueline Murphy, Noah Nusbaum, Kelby Rewerts, Andrew Saunders, Rebecca Smith, Marshall Smith, Madison Stevens, Jakob Strottman, Hudson Vermillion, Kaitlin Wegner, Ethan Wild; 11th grade - Mason Adams, Noah Adelmund, Tyler Arends, Elizabeth Case, Dean Check, Madison Davis, Joseph De Penning, Calissa Derrick, Nathan Hobbiebrunken, Eva Kellen, Josephine Lewis, Kevin Loney, Avery Mather, Maya Mathis, Karissa Mayle, Henry Nelson, Malia Pratt, Lucas Rogers, Andrew Rohde, Tyler Sansgaard, Emily Schomaker, Ross Uthe; 10th grade - Delaney Baker, Jade Baldus, Abigail Coates, Ryan Deveno, Averie Dobson, Eleanor Elliott-Rude, Elliot Frideres, Hannah Fritz, Grace Heiden, Jaeden Heintz, Noah Koudelka, Austin Kruzich, Madison McGaffin, Gabrielle Owen, Bridget Patterson, Jacob Ritter, Joseph Schmitz, Elizabeth Sloan, Ashlynn Sporrer, Zachery Stinn, Hannah Thomsen, Marissa Vincent; ninth grade - Aden Ballard, Alexis Bartmess, Contessa Borwick, Abigail Collins, Briar Crain, Nolan Dewell, Ty Dittmer, Tara Donnelly, Shieann Flores, Tara Hall, Evan Hall, Jeremy Hansen, Ella Higgins, Kalyn Holveck, Keegan Jones, Logan Kannel, Caleb Kooiker, Tate Maier, Natasha Mayle, Gavin Melohn, Adelle Peterson, Savannah Skaggs, Kane Smith, Makayla Spaid, Aiden Williamson, Paige Wilson, Jocelyn Womeldorff

Purple Honor Roll (3.00-3.49 GPA): 12th grade - Caroline Ausman, Ross Ball, Avery Bartholomew, Bailey Bartholomew, Lucille Buck, Elyse Clough, Madysen Farmer, Brendin Fredin, Kimberly Garcia, Jacob Garvin, Cassidy Goos, Emma Griffin, Shelby Howell, Rowan Huegerich, Ryne Isleb, Reyann Jones, Matthew Kiger, Imelda Mata, Joven Nelson, Payton Schiller, Taylor Tomlinson, Colby Vincent, Hailee Weber, Kaitlyn Womeldorff; 11th grade - Clay Bauman, Macy Filbrandt, Madison Fitz, Carter Franzen, Ashlyn Fritz, Masen Hapes, Carter Herridge, Dylan Jensen, Peighton Kannel, Riley Loux, Chase Lycke, Alyssa Meinecke, Claira Miller, Haley Miller, Erica Sporrer, Kennedy Steffes, Kenneth Weidler, Alexandra Williamson; 10th grade - Christian Angstrom, Grace Barloon, Kaidyn Becvar, Blake Bottorf, Luke Brakke, Jose Buenrrostro Pena, Elexis Burlage, Jack Chandler, Spencer Clark, Douglas Cornelius, Ayden Dooley, MaKayla Dunson, Madisynn Gabler, Shelby Gilliland, Raegan Gilliland, Elijah Heginger, Chloe Henry, Grant Higgins, Ella Hoskins, Rachel Jepsen, Caden Jones, Korin Kenealy, Katelyn Kingsbury, Kirsten Kirschbaum, Logan Klein, Jalen Lancaster, Zachary Larson, Luis Lopez Perez, Gage Maiefski, Elizabeth Moser, Brady Moser, Sydney Mosinski, William Owen, Ethan Palmer, Ayden Rhodes, Neena Riddle, Gabrielle Sampson, JayLyn Schakel, Jenna Schweitzer, Marshal Sheldahl, Theophilus Skelton, Daniel Sorem, Samuel Steele, Jacob Stufflebeam, Bryce Sutherland, Natalie Thompson, Levi Ulrich, Addisyn Vorm, Samantha Warren, Kara Welch, Areianna Williams, Daniel Wood, Jonah Woods; ninth grade - Ramon Buenrrostro Pena, William Carsrud, Blaine Cummings, James Edwards, Carter Hamilton, Christian Hawbaker, Savannah Hayes, William Kerns, Saron Mehari Redae, Marcus Nelson, Adam Pratt, Dylan Rewerts-Rausch, Connor Schnettgoecke, Nicole Soto, McKinley Spaid, Alexis Thompson