Perry High School seniors received a number of academic, department and financial awards and scholarships during the Senior Awards Assembly on Wednesday, May 15.

The following is a full list of the night’s award and scholarship recipients.

ACADEMIC AND SPECIAL RECOGNITION:

Iowa Governor’s Scholar Recognition Award - Kaleb Olejniczak

Iowa Academic All-State - Jayden Whitney

IHSAA Bernie Saggau Award - Kaleb Olejniczak

U.S. Marine Corps Scholastic Excellence Award - Julia Stetzel

U.S. Marine Corps Semper Fidelis Music Award - Kamryn Whelchel

U.S. Marine Corps Distinguished Athlete Award - Jered Narber, Gabby West

U.S. Army Student Athlete - Justin Stammer, Adriana Eastman

Iowa Army National Guard Distinguished Athlete Award - Jehovany Rivera, Natalie Martinez

Iowa Army National Guard Citizenship Award - Claudia Vargas, Jamileth Sarceno, Beau Nelson, Kade Killmer

Glenn Theulen-Gail Davis Character Award - Ben Stika, Stephanie Garcia

NASSP Citizenship Award - Cody Kiltz, Hazem Elezaby, Ethan Miller, Halmar Arteaga, Jimmy Enriquez, Delaney Eiteman, Trinity Summerson

Iowa State Bar Association Citizenship Award - Madison Mason, Camden Studer

The Spirit of a Bluejay Award - Kayla McFarland, Rodrigo Guevara, Marleni Grijalva, Lillian Robles, Brianna Fields, Devin Carillo, Alex Nunez, Ali Taggart, Kayen Hein, Luke Holtorf

Tom Schleicher Award - Lainey Thomason

President’s Award for Outstanding Academic Excellence - Mackenzie Ayers, Adriana Eastman, Delaney Eiteman, Brianna Fields, Fallon Heater, Kayla McFarland, Kasandra Medina, Kaleb Olejniczak, Anna Ridnour, Jamileth Sarceno-Cortez, Justin Stammer, Julia Stetzel, Camden Studer, Aliyah Taggart, Elaine Thomason, Claudia Vargas, Kamryn Whelchel, Jayden Whitney

FINANCIAL AWARDS:

Alex Macias Memorial Scholarship - Mario Cruz, Fatima Hurtado, Natilie Martinez, Kasandra Medina, Kitzya Soto, Justin Stammer ($225)

The Barnes Memorial Scholarship - Kaleb Olejniczak ($500)

Beasley-Mills Memorial Scholarships - Carly Anderson, Delaney Eiteman, Brianna Fields, Fallon Heater, Kayla McFarland, Kaleb Olejniczak, Anna Ridnour, Julia Stetzel, Aliyah Taggart, Elaine Thomason, Kamryn Whelchel, Jayden Whitney ($300 each)

Beta Sigma Phi Sorority - Kade Killmer, Madison Mason ($500)

Bluejay Staff Scholarship - Julia Stetzel ($250)

The Mary Boyer Trust - Mackenzie Ayers ($500)

Dr Brady Memorial Scholarship - Elaine Thomason ($500)

Joshua Davis Memorial Award - Kaleiah Hein, Beau Nelson ($1,500)

Chapter DE, P.E.O. - Jeymi Ramirez ($300)

Chapter OK, P.E.O. - Brianna Fields ($300)

The Perry Elks Lodge #407 - Kaleb Olejniczak, Justin Stammer, Devon Timmons, Jayden Whitney ($250)

Dan Garber Wrestling Scholarship - Justin Stammer ($250)

DMACC Foundation Scholarship - Mike Echeverria ($500), Fernando Rodriguez ($750)

E. Ruth Garrin Scholarship - Chien Doan, Stephainie Garcia, Ben Stikka ($2,600)

FFBC Breakfast Club Scholarship - Madison Mason ($3,000)

HUP-Hispanic United for Perry - Alondra Avila, Halmar Arteaga, Cesar Ramirez, Jeymi Ramirez ($400)

IJAG Kenneth M. Smith Scholarship - Marleni Grijalva ($1,000)

Iowa State University TRIO Talent Search “Dave Parker Award” - Jamileth Sarceno ($500)

Iowa State University TRIO Talent Search “Roger Child Award” - Jamileth Sarceno ($750)

Kiwanis - Anna Ridnour, Camden Studer ($1,000)

Knights of Columbus - Alondra Avila, Jamileth Sarceno ($200)

Ladies Golf Scholarship - Delaney Eiteman ($250)

Lifeserve Blood Center Scholarship - Marleni, Grijalva ($500)

Lloyd and Anne Lane Scholarship - Mackenzie Ayers, Savanna Benton, Eoin Davis, Adriana Eastman, Mike Echeverria, Fallon Heater, Luke Holtorf, Cesar Ramirez, Jeymi Ramirez, Jehovany Rivera, Camden Studer ($250); Halmar Arteaga, Delaney Eiteman, Atalyssa Garnett, Rodrigo Guevara, Julia Stetzel, Aliyah Taggart, Kamryn Whelchel ($500)

Madelon Capp Carlile Scholarship - Carlos Calderon, Mario Cruz, Krista Hines ($250); Carly Anderson, Halmar Arteaga, Mackenzie Ayers, Savanna Benton, Elizabeth Cornejo, Eoin Davis, Emily Debord, Adriana Eastman, Niyonkuru Elie, Brianna Fields, Justin Gonzalez, Rodrigo Guevara, Luke Holtorf, Kody Kilts, Ethan Miller, Jered Narber, Beau Nelson, Jehovany Rivera, Emely Rodriquez, Jamileth Sarceno, Aliyah Taggart, Elaine Thomason, Maria Torres, Claudia Vargas, Gabrielle West, Kamryn Whelchel ($500); Fallon Heater, Conner Kenyon, Samantha Laws, Kaleb Olejniczak, Julia Stetzel, Jayden Whitney ($750); Kayla McFarland ($1,750)

Mary Waggie Scholarship - Kaleb Olejniczak ($500)

Millard & Blanche White Scholarship - Julia Stetzel ($250)

Trent Miner Memorial Scholarship - Savanna Benton, Eoin Davis, Chien Doan, Adriana Eastman, Mike Echeverria, Delaney Eiteman, Marleni Grijalva, Luke Holtorf, Kaleb Olejniczak, Anna Ridnour, Justin Stammer, Julia Stetzel, Elaine Thomason

Christopher Muhs Memorial Scholarship - Aliyah Taggart ($500)

The Nailea Marquez Memorial Scholarship - Mario Cruz ($100)

Optimist Club of Perry Scholarship - Alondra Avila, Valeria Holguin, Kayla McFarland ($300)

Perry Lion’s Club - Justin Stammer ($500)

Perry Rotary Club - Madelyn Cannon, Jonathan Castro, Chien Doan, Brianna Fields, Cesar Ramirez ($500)

PHS Science-Tech Scholarship - Elaine Thomason ($400)

Raccoon Valley Bank - Stephanie Garcia, Kade Killmer, Justin Stammer, Julia Stetzel, Elaine Thomason ($300)

Tom Schleicher Memorial Scholarship - Elaine Thomason ($150)

Darin Steva Memorial Scholarship - Kaleiah Hein ($100)

St Patrick’s Regina Guild - Alondra Avila, Jamilth Sarceno ($400)

Tyson Scholarships - Alondra Avila, Marleni Grijalva, Kasandra Medina, Fernando Rodriquez ($1000)

Van Kirk Scholars - Madelyn Cannon, Devin Carrillo, Emily Debord, Adriana Eastman, Jimmy Enriquez, Jocelyn Fuentes, Atalysse Garnett, Valeria Holquin, Fatima Hurtado, Jace Johnson, Kade Kilmer, Natalie Martinez, Alexander Morales, Alex Nunez, Jessica Ortiz, Lillian Robles, Kitzya Soto, Trinity Summerson, Claudia Vargas, Anthony Velasco ($750)

Judge Van Wifvat Memorial - Madison Mason ($1,000)

Robby Weber Memorial Scholarship - Justin Stammer ($1,000)

DEPARTMENT AWARDS:

John Philip Sousa Award – Adriana Eastman

Iowa Choral Directors Association Outstanding Senior Choral Award - Julia Stetzel

IJAG Leadership Awards – Marleni Grajalva, John Borjas, Breanna Helms

Dale Schumacher Industrial Tech Award – Kaleiah Hein

Tom South SkillsUSA/TSA Award – Beau Nelson

Industrial Technology Outstanding Achievement Award – Jered Narber

Outstanding Strength & Conditioning Awards – Kaleb Olejniczaki, Brianna Fields

Mike Garber Physical Education Awards – Katherine Alvayero, Yaneth Alvarez

George Soumas American History Award – Claudia Vargas

Judge Van Wifvat American Government Awards – Kitzya Soto, Devin Carrillo

Emil Natalle World Studies Award - Julia Stetzel

Jim Kaufman Social Studies Award – Kaleb Olejniczak

PHS Economics Award - Elaine Thomason

Roger Emmert Senior Mathematician Award – Kaleb Olejniczak

Jeff Bice Memorial Award – Brianna Fields

Richard Ehlers-Kenneth Finer-Leon Fox Senior Science Awards – Brianna Fields, Kaleb Olejniczak

Dave Pratt Outstanding Senior Artist – Jocelyn Fuentes

Utterback-Taylor Business Award – Jehovany Rivera