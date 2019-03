AMES — Approximately 9,752 Iowa State University students have been recognized for outstanding academic achievement by being named to the fall semester 2018 Dean's List.

They include:

Argyle: Cameron Steven Brecount

Burlington: Ashley Kay Crandall, Christopher Joseph Dupuis, Kayla Marie Elmore, John Lloyd Jennison, Rachael Ann Langerud, Olivia Ruth Lehman, Kennedy Ann Rheinschmidt, Annaka Jordan Ruther, Tyler Michael Schurk, Aaron Robert Shane, Luke Joseph Skalinski, Addison Daleth Snyder, Steven Keith Trexel, Cody Ryan Wright.

Columbus City: Isaiah Sents.

Columbus Junction: Samantha Joann Jamison, Laura Jean Mincks, Kelsey Eileen Pretz, Erik Michael Rees.

Danville: Curtis Tyler Richards, Emma Ann Snavely.

Donnellson: Morgan Lee Fraise, Joseph Scott Holtkamp, Richard Lawrence Jordan, Jack Kingsley Pieper, Aaron Alexander Wills.

Farmington: Joy L. Westercamp.

Fort Madison: Mackenzie Leigh Hailey, Emily Jane Mitchell, Margeaux Michelle Nall, Nathan Matthew Nall, Benjamin Jerome Tinguely.

Hillsboro: Lauren Brousseau, Anna C. Steffensmeier.

Keokuk: Helen M. Moritz.

Keosauqua: Ryan Hamberg.

Mediapolis: Samuel A. Lane, Jonathan Charles Massner, Justin David Massner.

Montrose: William Joseph Benson, Kacey B. Davis, Seth Robert Davis, Richard August Galle.

Mount Pleasant: Adam Edward Bodenham, Allison Lee Buckert, Grace Katherine Davidson, Rebecca Elaine Lehman, Brianna Kathleen Shelman, Brooklyn Cheri Starr, Matthew Wayne Thorne, Samuel James Van De Berg, Riggs O'Brein Wilson, Benjamin Timothy Zihlman, Elaina Marie Conrad, Jaclyn Noelle Fraise, Zachary James Van Dorin.

Nauvoo, Illinois: Lars D. Ljungkull, Zachary Eugene Taylor.

New London: Rebecca C. Strothman, Corey Freeman Wright.

Olds: Leah Ellen Johnson.

Salem: Andrew Raymond Henriksen,

Sperry: Olivia Anne Allen, Shane Breuer Fye.

Wapello: Colin Maxwell Beaver.

Wayland: Kaitlin Annabelle Miles, Jackson David Roth.

West Burlington: Ashlyn Kelley Butler, Danielle Kay Gapen, Aubrey A. Schmitt.

West Point: Thomas Joseph Chambers, William John Coppage, Dillon D. Holtkamp, Jacob Holtkamp, Rachel Ruth Mehmert, Madison Lynn Mohrfeld, Rebecca L. Steffensmeier, Mykayla Rae Watznauer.

Wever: Claire Marie Pickford, Joshua Craig Pieper.

Winfield: Brock Philip Fricke, Nicholas Duane Sandeen.